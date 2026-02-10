Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

РИА Новости: Аксаков заявил. что курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Он (курс рубля — ред.) будет стабильным», — сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода.

Депутат отметил, что рубль будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка, а «доллар может начать снижаться по курсу».

«Есть две причины: первая связана с тем, что (президент США Дональд — ред.) Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе — непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой», — объяснил Аксаков.

Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару — на 30%. В то же время, по подсчетам Блумберг, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% — максимум с 2017 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше