В Госдуме оценили перспективы курса рубля в ближайшие полгода

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Курс рубля в ближайшие полгода будет стабильным, а курс доллара к мировым валютам может начать снижение, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Он (курс рубля — ред.) будет стабильным», — сказал он, отвечая на вопрос, что будет с курсом рубля в ближайшие полгода.
Депутат отметил, что рубль будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка, а «доллар может начать снижаться по курсу».
«Есть две причины: первая связана с тем, что (президент США Дональд — ред.) Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе — непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой», — объяснил Аксаков.
Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару — на 30%. В то же время, по подсчетам Блумберг, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% — максимум с 2017 года.