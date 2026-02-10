Ричмонд
Посол Дарчиев рассказал о работе дипломата

Посол Дарчиев сравнил работу дипломатом с тяжелым неблагодарным трудом.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Работа дипломатом — это не бесконечные коктейли на приемах, не азартные игры в Монте-Карло, а круглосуточный труд, направленный на предотвращение конфликтов, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Профессиональный выбор — служить народам своих стран далеко от дома, продвигая лучшее взаимопонимание, предотвращая конфликты за скромную зарплату», — рассказал Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

По его словам, благодаря кинематографу многие думают, что дипломатия — это бесконечные приемы и коктейли. «Один из стереотипов о дипломатах — что это бесконечный туризм и путешествия по роскошным местам за деньги государства между походами в казино Лас-Вегаса, Атлантик-Сити или Монте-Карло», — посетовал Дарчиев.

«Мы знаем не понаслышке, что быть дипломатом — это тяжелый неблагодарный труд 24 на 7: передача сообщений, переговоры о встречах, сопровождение требовательных делегаций и при необходимости переноска их багажа», — рассказал посол об особенностях профессии.

Посол отметил, что дипломатам приходится говорить «может быть» вместо «нет» или «посылать» так искусно, чтобы спрашивали направление дальнейшего движения.

