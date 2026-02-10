МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия и Китай могут лишить США и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, нарастив добычу в Каспийском море, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки», — отметил он.
По оценке Джонсона, Москва и Пекин, нарастив добычу на Каспии, могут существенно усилить влияние на мировой арене.
«Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью», — пояснил аналитик.
В связи с событиями на Украине западные страны ввели жесткие ограничения на поставки российских нефти и газа. Как отмечали в Кремле, Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто официально отказался от импорта угля, нефти и газа у нее, все равно приобретают эти ресурсы через посредников.