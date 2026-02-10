«Ротшильды и другие». В США раскрыли, какое богатство может получить Россия

«Россия и Китай могут оставить не удел такую нефтяную державу, как США, которые используют технологию фрекинга. Я уверен, они это сделают. В этой технологии они тоже намного опережают США. И когда это произойдет и нефть будет продаваться за юани, а не за доллары, угадайте, что будет с другими странами, у которых тоже есть немного нефти? Скажем, с Саудовской Аравией? Ведь ее запасы на исходе. Она уже не будет обладать прежней нефтяной мощью», — пояснил аналитик.