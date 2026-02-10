Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега Иордана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, сообщило издание Axios со ссылкой на источник.
«Источник в Белом доме сообщил мне, что президент Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега», — написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
Как заявил представитель Белого дома, стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации Трампа по достижению мира в регионе.
Ранее министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Израиль предпринимает шаги, направленные на навязывание незаконного суверенитета, расширение поселенческой деятельности и формирование новой правовой и административной реальности на оккупированном Западном берегу. По их оценке, эти действия ускоряют процесс незаконной аннексии и вытеснения палестинского населения.