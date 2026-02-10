Россия выигрывает конфликт на Украине благодаря возможности самостоятельно принимать решения, в отличие от Киева и его союзников. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.
«Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе, потому что все думают о собственных интересах национальной безопасности, которые всегда противоречат друг другу», — сказал дипломат.
Прауд подчеркнул, что российская промышленность способна быстро и в больших объемах производить вооружения. Он уточнил, что США действуют по приватизированной модели, ориентированной на прибыль.
