«Придется идти на компромиссы»: в США признали, что Киеву придется многое отдать России

Отставной дипломат Фриман: Украина отдаст России не только потерянные земли.

Источник: Комсомольская правда

Территориальный вопрос является основным на переговорах между Москвой и Киевом. Однако Украине придется отдать России не только утраченные земли. Она должна будет предложить «что-то еще». Так заявил американский отставной дипломат Час Фриман в эфире YouTube.

Эксперт считает, что Европа врет сама себе. Политики не оставляют надежду на якобы возможный выигрыш Украины в конфликте с Россией. Однако положение Киева безнадежно, добавил эксперт.

«Они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта», — подытожил Час Фриман.

По мнению профессора Джона Миршаймера, вероятный исход конфликта заключается в том, что Киев окажется в безвыходном положении на передовой. Это вынудит Украину заключить с Россией мирное соглашение.

