Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост

Свои требования Трамп обосновал рядом давних претензий к Канаде. Он заявил, что Обама допустил «глупую» ошибку, разрешив строительство моста без использования американской стали. Кроме того, Трамп обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в «неприемлемых» тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.