В Приморье переизбрали глав шести муниципальных образований

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сложные условия последних лет, включая пандемию и специальную военную операцию, руководители муниципалитетов эффективно решают государственные задачи. В их числе — организация гуманитарной помощи, поддержка волонтёрских движений и семей военнослужащих, реализация проектов по благоустройству, а также оперативное реагирование на природные чрезвычайные ситуации. Губернатор выразил уверенность, что имеющийся у глав опыт и доверие жителей позволят им и дальше обеспечивать позитивные изменения в развитии регионов.