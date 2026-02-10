Ричмонд
В Приморье переизбрали глав шести муниципальных образований

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил удостоверения шести главам муниципальных образований, переизбранным на новый срок, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Церемония состоялась в понедельник, 9 февраля, в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

В список переизбранных глав вошли Сергей Старков (Дальнереченск), Виктор Дернов (Дальнереченский муниципальный округ), Александр Камлёнок (Октябрьский округ), Аэлита Вдовина (Ханкайский округ), Алексей Губайдулин (Хорольский округ) и Олег Александров (Пограничный округ). Губернатор отметил, что все они были переизбраны единогласно, что свидетельствует о высокой оценке их деятельности.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сложные условия последних лет, включая пандемию и специальную военную операцию, руководители муниципалитетов эффективно решают государственные задачи. В их числе — организация гуманитарной помощи, поддержка волонтёрских движений и семей военнослужащих, реализация проектов по благоустройству, а также оперативное реагирование на природные чрезвычайные ситуации. Губернатор выразил уверенность, что имеющийся у глав опыт и доверие жителей позволят им и дальше обеспечивать позитивные изменения в развитии регионов.