Обломки беспилотника найдены на пляже румынского курорта Мамая

На пляже популярного румынского курорта Мамая, расположенного на побережье Черного моря, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

На пляже популярного румынского курорта Мамая, расположенного на побережье Черного моря, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Информация об этом поступила от представителей Береговой охраны Румынии, пишет ТАСС.

Обломки БПЛА были найдены прохожим, который заметил металлические фрагменты, выброшенные на берег волнами. Он незамедлительно сообщил о своей находке в экстренные службы по телефону. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обеспечили безопасность и оцепили территорию.

Прокуратура уезда Констанца уже начала расследование инцидента. Министр обороны Раду Мируцэ в интервью телеканалу Antena 3 подтвердил, что фрагменты беспилотника находятся на исследовании у специалистов Министерства обороны и Румынской службы информации, отвечающей за вопросы государственной безопасности.

Подробности о происхождении БПЛА и его назначении остаются неизвестными, однако власти продолжают работу над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Румыния подняла F-16 на перехват дронов у границы с Украиной.

