Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью сбили воздушную цель

Силы ПВО сбили воздушную цель ВСУ над Белгородской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушная цель была сбита системой ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность.

«Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.