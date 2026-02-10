Над Белгородской областью сбили воздушную цель

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушная цель была сбита системой ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлялась ракетная опасность.
«Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.