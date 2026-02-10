Два новых праздника будут масштабно отмечать в Приморье

По ее словам, в честь Дня коренных малочисленных народов России в регионе пройдет целый цикл мероприятий: концерты, тематические лекции, выставки, экскурсии в музеях. В частности, Приморская государственная картинная галерея подготовила тематические выставки произведений художников — представителей коренных народностей РФ из музейных фондов галереи, образовательные программы для детей и подростков — изучение традиций коренных народов РФ, декоративно-прикладного искусства и фольклора разных регионов России, экскурсионные программы и интерактивные занятия для школьников.