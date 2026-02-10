Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новых праздника будут масштабно отмечать в Приморье

Два новых праздника — День языков народов России 8 сентября и День коренных малочисленных народов России 30 апреля — отметят в этом году в Приморье.

Источник: РИА "Новости"

Знаменательные даты внесены в календарь указами Президента РФ и призваны сохранить самобытную культуру и языки российских народов. Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

По ее словам, в честь Дня коренных малочисленных народов России в регионе пройдет целый цикл мероприятий: концерты, тематические лекции, выставки, экскурсии в музеях. В частности, Приморская государственная картинная галерея подготовила тематические выставки произведений художников — представителей коренных народностей РФ из музейных фондов галереи, образовательные программы для детей и подростков — изучение традиций коренных народов РФ, декоративно-прикладного искусства и фольклора разных регионов России, экскурсионные программы и интерактивные занятия для школьников.

Ко Дню языков народов России в школах, колледжах, библиотеках пройдут тематические мероприятия, которые позволят познакомить широкую аудиторию с различными языками народов, которые проживают не только в Приморье, но и на всей территории России, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

«Я уверена, что новые праздничные даты позволят глубже узнать культуру, традиции народов, ведь наша страна всегда была многонациональной, и мы веками живем в мире и дружбе, уважая друг друга», — подчеркнула Вера Щербина.