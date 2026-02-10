МЕХИКО, 10 фев — РИА Новости. Выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут, поскольку приоритетом для властей остается стабилизация ситуации в стране, заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в интервью американскому телеканалу Newsmax.
«Единственное, что я могу сказать, — это то, что в этот ближайший период времени выборов не будет, поскольку необходимо достичь стабилизации. Если мы придем к соглашению со всеми секторами оппозиции, если удастся согласовать избирательный график, с которым будут согласны все стороны, тогда выборы состоятся — на фоне продвижения стабилизации и мирного сосуществования», — сказал Родригес.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше