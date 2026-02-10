Ричмонд
Замглавы МИД: Строительство АЭС регулярно обсуждается Россией и Арменией

Тема строительства атомной электростанции является значимым пунктом в диалоге между Москвой и Ереваном. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что тема АЭС регулярно поднимается на различных уровнях двустороннего взаимодействия.

«Росатом» готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учётом пожеланий армянских друзей", — заявил Галузин.

Он также подчеркнул, что у данного проекта нет реальных альтернатив, если учитывать надёжность проверенных технологий и привлекательные финансовые условия. Галузин добавил, что это касается как этапа строительства, так и последующей эксплуатации станции, а также подготовки необходимых специалистов.

Ранее правительства Армении и Соединённых Штатов заключили соглашение о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере. Документ был подписан по итогам встречи в Ереване премьер-министра Никола Пашиняна и вице-президента США Джей Ди Вэнса, находящегося в стране с визитом. В рамках сделки американская сторона направит на первом этапе инвестиции в размере пяти миллиардов долларов, а на втором — ещё четыре миллиарда.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

