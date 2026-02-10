Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, по ним Россия и наносит удары, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население. С украинской стороны все в точности наоборот. Киев создает невыносимые условия для жизни гражданского населения. Их задача — влиять на внутреннюю повестку и напугать население», — сказал Мирошник.