Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь

«Ученые Института Карпинского доказали существование в Сибири колоссальных водоемов, которые давно исчезли с карты, но оставили неизгладимый след в истории планеты. Их главная особенность была не в размере, а во влиянии, которое они оказывали на климат. Исследования показывают, что благодаря огромной массе холодной воды, они работали как природные кондиционеры, значительно охлаждая летние температуры на обширных территориях», — сказали там.