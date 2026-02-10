В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

Нурмуханов пояснил, что правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта Конституции на казахском и русском языках. В работе над изменениями участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.