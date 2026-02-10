Замглавы МИД РФ Грушко назвал ключевой элемент соглашения по Украине

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договорённости. Без него никакой мирный договор невозможен», — уточнил замглавы МИД РФ.