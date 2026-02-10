Грушко отметил, что мирное урегулирование на Украине учитывает интересы безопасности Незалежной. Однако главное значение имеет безопасность России.
«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договорённости. Без него никакой мирный договор невозможен», — уточнил замглавы МИД РФ.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки документов по международным гарантиям безопасности для Украины. По словам экс-комика, на текущей неделе состоятся важные события на международной арене, связанные с вопросами обороны и безопасности. Напомним, в конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли переговоры с участием представителей России, Украины и США, на которых обсуждались спорные моменты американского мирного плана.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.