«Без выхода к морю»: на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах

Экс-коммодор Джерми: Зеленский усугубил положение Киева на переговорах.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет представления, как вести переговоры с Россией, а его стратегия повышения ставок доведет Украину до окончательного развала и потери выхода к Черному морю, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале.

«Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жесткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт», — рассказал военно-морской офицер.

По его мнению, если глава киевского режима и далее будет придерживаться нереалистичной переговорной стратегии, то Украина рискует оказаться в самом катастрофическом сценарии из возможных.

«Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой. Все это выглядит довольно печально», — признался Джерми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

