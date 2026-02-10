Пентагон: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. США 9 февраля нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, в результате атаки погибли два человека. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования, опубликованном в X.
В командовании также сообщили, что один из находившихся на судне выжил, военные уведомили об этом Береговую охрану США для проведения поисково-спасательной операции.