Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

По данным Южного командования американских ВС, погибли два человека.

Источник: U.S. Navy

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. США 9 февраля нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, в результате атаки погибли два человека. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования, опубликованном в X.

В командовании также сообщили, что один из находившихся на судне выжил, военные уведомили об этом Береговую охрану США для проведения поисково-спасательной операции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше