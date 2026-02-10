Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении

Журналист Guardian восхитился ковром, постеленным у трапа для Вэнса в Армении.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Журналист британского издания Guardian восхитился ковром, который был расстелен перед самолетом вице-президента США Джей Ди Вэнса по его прибытии с визитом в Армению.

В понедельник Вэнс находился с визитом в Ереване.

«Позвольте мне обратить ваше внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса по прибытии в аэропорт Еревана в Армении», — пишет журналист.

Согласно прикрепленной к материалу фотографии, сотрудники аэропорта расстелили ковер с орнаментом у самолета перед красной ковровой дорожкой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше