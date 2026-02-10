Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Журналист британского издания Guardian восхитился ковром, который был расстелен перед самолетом вице-президента США Джей Ди Вэнса по его прибытии с визитом в Армению.
В понедельник Вэнс находился с визитом в Ереване.
«Позвольте мне обратить ваше внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса по прибытии в аэропорт Еревана в Армении», — пишет журналист.
Согласно прикрепленной к материалу фотографии, сотрудники аэропорта расстелили ковер с орнаментом у самолета перед красной ковровой дорожкой.