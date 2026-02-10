Боевики «Азова»* под Константиновкой покончили с собой

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Два боевика запрещенной в РФ террористической организации «Азов»* покончили с собой на константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем как российских подразделений, так и своих сослуживцев, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок».