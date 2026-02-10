Ричмонд
Боевики «Азова»* под Константиновкой покончили с собой

Два боевика «Азова» покончили с собой на Константиновском направлении.

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Два боевика запрещенной в РФ террористической организации «Азов»* покончили с собой на константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем как российских подразделений, так и своих сослуживцев, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок».

Российские штурмовые подразделения вели огневое воздействие по опорному пункту боевиков ВСУ, при этом с тыла по тем же позициям велся огонь со стороны украинских формирований.

«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по “азовцам”. Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату (услышали — ред.): сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — рассказал собеседник агентства.

* Организация признана террористической и запрещена в России.