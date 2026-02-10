Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине

ТОКИО, 10 фев — РИА Новости. Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK.
Япония будет покупать только нелетальное снаряжение — радары, бронежилеты и другое. Япония уже сообщила представителям альянса и Украине о своих намерениях.
Программа в рамках НАТО по приобретению американского вооружения для поставок на Украину была согласована в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К программе присоединились около 20 стран НАТО, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами альянса.
