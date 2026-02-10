Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине

Программа в рамках НАТО по приобретению американского вооружения для поставок на Украину была согласована в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К программе присоединились около 20 стран НАТО, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами альянса.