«Полный хаос!» В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине

«Перебои, конечно, будут катастрофические. Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. Это хаос, полный хаос! Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты», — добавил аналитик.