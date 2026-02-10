«Полный хаос!» В США пришли в ужас после инцидента на Западной Украине

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по подстанции в Львовской области, которая считается крупнейшей в Европе, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
«Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. Кроме того, она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза», — отметил он.
По словам Мартьянова, в результате этого удара возникла неконтролируемая ситуация не только в Восточной и Центральной Украине, но также и на Западе страны.
«Перебои, конечно, будут катастрофические. Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено еще раньше. Теперь и Западная Украина может насладиться плодами своей деятельности, превратившей страну в террористическое государство. Это хаос, полный хаос! Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты», — добавил аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.