Суд на Камчатке приговорил педофила к 14 годам строгого режима

П. -КАМЧАТСКИЙ, 10 фев — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 40-летнего местного жителя, признанного виновным в сексуальном насилии над двумя малолетними родственницами, сообщили в суде.
«Сорокалетний житель Петропавловска признан виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, находящихся с ним в родственных отношениях», — проинформировал суд в своем Telegram-канале.
Суд установил, что первый эпизод преступления мужчина совершил в сентябре 2013 года в отношении 10-летней девочки, воспользовавшись её беспомощным состоянием. Второй эпизод произошёл в ноябре 2024 года, когда он, оставшись наедине со своей четырёхлетней племянницей, совершил в отношении неё аналогичные насильственные действия.
Хотя подсудимый не признал вину, суд счёл её полностью доказанной совокупностью представленных доказательств. Насильник приговорен к 14 годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также суд обязал осуждённого выплатить потерпевшим по 300 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.