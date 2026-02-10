Суд на Камчатке приговорил педофила к 14 годам строгого режима

Суд установил, что первый эпизод преступления мужчина совершил в сентябре 2013 года в отношении 10-летней девочки, воспользовавшись её беспомощным состоянием. Второй эпизод произошёл в ноябре 2024 года, когда он, оставшись наедине со своей четырёхлетней племянницей, совершил в отношении неё аналогичные насильственные действия.