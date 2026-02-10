Ричмонд
На севере Сахалина произошло землетрясение

РИА Новости: на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник на севере Сахалина, его ощутили в поселке Тымовском силой 4 балла, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в трех километрах северо-восточнее села Усково в Тымовском районе зарегистрировано в 11.07 (04.07 мск) 10 февраля. Очаг располагался на глубине 7 километров», — рассказала сейсмолог.

По информации Семеновой, подземный толчок силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском.

Как уточнила пресс-служба ГУМС по Сахалинской области, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в пгт Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.

«Все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отмечается в сообщении регионального главка МЧС.