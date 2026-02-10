Группа депутатов нижней палаты парламента Италии собирается потребовать от властей страны перестать оказывать финансовую помощь киевскому режиму и аннулировать законопроект, предусматривающий передачу средств Владимиру Зеленскому, сообщил член этого законодательного органа Россано Сассо.
Обсуждение указанных вопросов и голосование по ним должно пройти 10 февраля.
«Больше никаких денег для Зеленского. Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра», — заявил он на своей странице в социальной сети X*.
Парламентарий отметил, что крупные коррупционные скандалы на Украине уже давно подорвали доверие к киевскому режиму. По словам Сассо, любая помощь, направленная украинской стороне, не доходит до получателя. В связи с этим, как уточнил депутат, поддержка киевского режима стала противоречить национальным интересам Италии.
«Мы также хотели бы добавить, что передача еще миллиардов евро итальянских денег в руки людей, которые не всегда отличались честностью, о чем свидетельствуют недавние обвинения в коррупции в отношении лиц, очень близких к Зеленскому, не защищает интересы итальянцев», — подчеркнул член законодательного органа.
Парламентарий обратил внимание, что он и его коллеги выступают за то, чтобы эти средства использовали для обеспечения безопасности граждан Италии. Сассо добавил, что именно в связи с такими причинами группа выдвинула соответствующие инициативы.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что итальянская партия «Лига», входящая в правящую коалицию, выразила несогласие с предложением Еврокомиссии направить замороженные Западом российские активы на предоставление кредитов киевскому режиму. Представители политической силы допустили, что такой шаг приведёт к тому, что аналогичный сценарий может повториться в отношении активов других стран.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.