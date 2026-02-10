США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов

«Объединённая оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил», — написало командование в соцсети X.