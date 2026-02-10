Ричмонд
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов

США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане.

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Южное командование вооруженных сил США сообщило об очередном ударе по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркотеррористам.

«Объединённая оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил», — написало командование в соцсети X.

Командование добавило, что связалось с Береговой охраной США для спасения выжившего.

