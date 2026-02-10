Ричмонд
Япония намерена закупать нелетальное снаряжение для Украины

Япония намерена вступить в программу НАТО PURL, предназначенную для поддержки Украины. В рамках соглашения Токио профинансирует американское нелетаельное вооружение для Киева. Об этом сообщает NHK World Japan.

Источник: Life.ru

«Официальные лица заявили, что Япония предоставит финансирование только на нелетальное оборонное оборудование, возможно, включая радарные системы и пуленепробиваемые жилеты», — говорится в материале.

Власти Японии заранее уведомили как НАТО, так и украинскую сторону о предстоящих поставках. Представитель альянса подчеркнул, что даже нелетальное вооружение имеет значение и отметил важность участия Токио в программе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия стала единственной европейской страной, которая ни разу не поставляла оружие Киеву. Он подчеркнул, что Венгрия с самого начала последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, позиция Будапешта принципиальна и не менялась под внешним давлением.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

