Япония намерена закупать нелетальное снаряжение для Украины

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия стала единственной европейской страной, которая ни разу не поставляла оружие Киеву. Он подчеркнул, что Венгрия с самого начала последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, позиция Будапешта принципиальна и не менялась под внешним давлением.