Украинская сторона пытается повышать ставки на переговорах с Россией о мире. Однако тем самым глава киевского режима Владимир Зеленский только ухудшает свои позиции. Так ситуацию прокомментировал британский отставной коммодор Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на YouTube.
Он обвинил бывшего комика в неумении вести переговоры с Россией. По словам эксперта, Украина рискует оказаться в самом плохом для нее сценарии.
«Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой», — подытожил Стивен Джерми.
Гленн Дизен, в свою очередь, заявил, что население Украины уже готовят к поражению в конфликте. На это указывают высказывания киевских властей.