Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии обвинили Зеленского в неумении вести переговоры с РФ: он приведет страну к развалу

Отставной коммодор Джерми: Зеленский ухудшил позиции Киева на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона пытается повышать ставки на переговорах с Россией о мире. Однако тем самым глава киевского режима Владимир Зеленский только ухудшает свои позиции. Так ситуацию прокомментировал британский отставной коммодор Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дизену на YouTube.

Он обвинил бывшего комика в неумении вести переговоры с Россией. По словам эксперта, Украина рискует оказаться в самом плохом для нее сценарии.

«Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой», — подытожил Стивен Джерми.

Гленн Дизен, в свою очередь, заявил, что население Украины уже готовят к поражению в конфликте. На это указывают высказывания киевских властей.