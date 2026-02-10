Генконсул раскритиковал ограничения для дипломатов в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев РИА Новости. Отмена ограничения на передвижение дипломатов РФ в США помогла бы нормализации отношений с американцами, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
Дипломаты РФ в США могут передвигаться свободно в пределах 25 миль (чуть меньше 41 километра).
«Если ограничения на передвижение российских дипломатов по территории США будут отменены, это будет означать, что мы сумели договориться с американской стороной об одном из важных элементов текущей двусторонней повестки дня в целях истинной нормализации российско-американских отношений. Это не может не радовать», — сказал Марков.
Он также отметил, что из-за ограничений не сможет поучаствовать в торжествах по случаю 250 лет со дня подписания Декларации независимости в Филадельфии.