Генконсул раскритиковал ограничения для дипломатов в США

«Если ограничения на передвижение российских дипломатов по территории США будут отменены, это будет означать, что мы сумели договориться с американской стороной об одном из важных элементов текущей двусторонней повестки дня в целях истинной нормализации российско-американских отношений. Это не может не радовать», — сказал Марков.