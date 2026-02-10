В Приморье прибыл буксир «Алатау», спасший филиппинца

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Спасательное судно «Алатау» Тихоокеанского флота прибыло в пункт базирования после выполнения задач в дальней морской зоне, передает корреспондент ТАСС. Экипаж буксира в том числе спас дрейфовавшего в Южно-Китайском море почти двое суток филиппинца.
«Спасательное буксирное судно (СБС) “Алатау” Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыло в пункт постоянного базирования в Приморском крае после выполнения задач спасательного обеспечения кораблей флота в дальнем походе. За время дальнего похода СБС “Алатау” прошло более 20 тыс. морских миль, преодолев два океана, четыре моря и два пролива. Также за время следования в пункт базирования экипаж осуществил спасательную операцию по поиску и подъему на борт терпящего бедствие на открытой воде гражданина Филиппин Марка Каганан», — сказали в пресс-службе флота.
На причале экипаж «Алатау» в торжественной обстановке встретили представители командования Тихоокеанского флота, военный оркестр и родственники. Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Анатолий Сагарев поздравил экипаж судна с успешным выполнением задач и по традиции вручил капитану судна жареного поросенка.
Как сообщила ранее пресс-служба флота, после прохода судном Сингапурского пролива в ночное время на международном канале поступило сообщение об обнаружении в данном районе человека за бортом. Экипаж изменил курс и начал подготовку к оказанию помощи терпящему бедствие на воде человеку. Через полтора часа после начала поиска в районе бедствия наблюдатели обнаружили на воде человека. Пострадавшему сбросили спасательный круг и организовали его подъем на борт судна, где мужчине оказали медицинскую помощь.
Когда состояние спасенного улучшилось, он сообщил, что его зовут Марк Каганан, и он является гражданином Филиппин, членом экипажа судна «С. Грейс». Пострадавший рассказал, что оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на верхней палубе. Спасенный также уточнил, что на судне ему выдали одежду и все необходимые бытовые принадлежности. За время следования он подружился с экипажем российского судна.
После прибытия в пункт базирования профильные службы оказали гражданину Филиппин необходимую помощь для скорейшего возвращения в свою страну.