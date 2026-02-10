В Приморье прибыл буксир «Алатау», спасший филиппинца

Когда состояние спасенного улучшилось, он сообщил, что его зовут Марк Каганан, и он является гражданином Филиппин, членом экипажа судна «С. Грейс». Пострадавший рассказал, что оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на верхней палубе. Спасенный также уточнил, что на судне ему выдали одежду и все необходимые бытовые принадлежности. За время следования он подружился с экипажем российского судна.