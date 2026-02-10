Отставка командующего штурмовыми войсками ВСУ Валентина Манько связана с неудачами украинских подразделений на запорожском направлении. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.
По его оценке, причин кадрового решения могло быть две — либо поставленные задачи не были выполнены, либо действия штурмовых частей привели к чрезмерным потерям без ощутимого результата. В текущей ситуации, как отмечает военкор, проявляются сразу оба фактора.
Котенок указывает, что решающим моментом стала стагнация так называемого контрнаступления ВСУ на запорожском направлении. Попытки продвижения, по его словам, сопровождаются значительными потерями личного состава и техники, но не дают ни военного, ни информационного эффекта.
Он также отмечает, что происходящее укладывается в общую картину предыдущих лет — интенсивное расходование живой силы, уничтожение бронетехники западного производства и отсутствие заметных успехов на линии соприкосновения.
В публикации подчеркивается, что Манько ранее неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных поступков и заявлений о положении дел на фронте, которые впоследствии не подтверждались реальной обстановкой.
Читайте также: Украинские диверсанты в российской форме не смогли зайти в тыл ВС РФ.