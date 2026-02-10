Два человека погибли при ударе США по судну с наркотиками в Тихом океане

Удар по судну наркотеррористов. Видео © X / U.S. Southern Command.
«9 февраля по указанию командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Л. Донована Объединённая оперативная группа “Южное копье” нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому определёнными террористическими организациями», — говорится в сообщении.
Корабль следовал по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки запрещённых веществ. После атаки командование сухопутных войск уведомило береговую охрану, инициировав спасательную операцию для поиска единственного выжившего.
А ранее Соединённые Штаты передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотрафиком. Временный поверенный в делах Джон Макнамара, сопровождаемый командующим армией Колумбии генерал-майором Ройером Гомесом Эррерой успешно доставил посылку. Отмечается, что эта помощь «напрямую способствует безопасности и процветанию США, Колумбии и региона».
