Два человека погибли при ударе США по судну с наркотиками в Тихом океане

А ранее Соединённые Штаты передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотрафиком. Временный поверенный в делах Джон Макнамара, сопровождаемый командующим армией Колумбии генерал-майором Ройером Гомесом Эррерой успешно доставил посылку. Отмечается, что эта помощь «напрямую способствует безопасности и процветанию США, Колумбии и региона».