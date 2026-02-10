Ричмонд
Два человека погибли при ударе США по судну с наркотиками в Тихом океане

Вооружённые силы Соединённых Штатов 9 февраля нанесли удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Два человека погибли, ещё один человек выжил, сообщает Южное командование США.

Источник: Life.ru

Удар по судну наркотеррористов. Видео © X / U.S. Southern Command.

«9 февраля по указанию командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Л. Донована Объединённая оперативная группа “Южное копье” нанесла смертельный кинетический удар по судну, управляемому определёнными террористическими организациями», — говорится в сообщении.

Корабль следовал по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки запрещённых веществ. После атаки командование сухопутных войск уведомило береговую охрану, инициировав спасательную операцию для поиска единственного выжившего.

А ранее Соединённые Штаты передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотрафиком. Временный поверенный в делах Джон Макнамара, сопровождаемый командующим армией Колумбии генерал-майором Ройером Гомесом Эррерой успешно доставил посылку. Отмечается, что эта помощь «напрямую способствует безопасности и процветанию США, Колумбии и региона».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

