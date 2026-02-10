Российские БПЛА ударили по аэродрому ВСУ в глубоком тылу

Военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Донор сообщил о применении беспилотников дальнего действия при атаке на аэродром ВСУ в тылу противника. Его слова приводит РИА Новости.
По данным собеседника агентства, операция была заранее спланирована и проведена с использованием БПЛА, способных действовать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. В результате удара был уничтожен ряд истребителей, находившихся на аэродроме.
Донор уточнил, что основной задачей расчета являлось поражение целей в глубоком тылу украинских войск. По его словам, противник предпринимает различные попытки сорвать работу беспилотных подразделений, однако эти меры не дают результата.
Военнослужащий отметил, что за счет постоянной адаптации технических средств российские беспилотники продолжают выполнять задачи, несмотря на противодействие. Работа по выявлению и уничтожению целей в тыловых районах ВСУ, по его словам, ведется в непрерывном режиме.
В конце января Министерство обороны России сообщало об атаке на один из украинских аэродромов. Дополнительные подробности операции в ведомстве не раскрывались.
