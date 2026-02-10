Ричмонд
США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане, погибли двое

Американские военные нанесли удар по судну, которое, по их данным, использовалось для контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана.

Американские военные нанесли удар по судну, которое, по их данным, использовалось для контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли два человека. Об этом 9 февраля сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

По информации командования, судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика. Разведданные, как утверждается, подтвердили его использование в интересах наркоторговцев. Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети X.

В Южном командовании уточнили, что один человек, находившийся на борту, выжил. Американские военные проинформировали Береговую охрану США, которая приступила к проведению поисково-спасательной операции в районе инцидента.

Дополнительные подробности о типе судна, его принадлежности и обстоятельствах удара в командовании не раскрыли.

