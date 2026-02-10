Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения для дипломатов России в США: Генконсул рассказал о последствиях отмены запретов

Марков: снятие ограничений для дипломатов в США помогло бы улучшению отношений.

Источник: Комсомольская правда

Отмена ограничений на передвижение российских дипломатов в США способствовала бы улучшению отношений между странами. Об этом заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

«Если ограничения на передвижение российских дипломатов по территории США будут отменены, это будет означать, что мы сумели договориться с американской стороной», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Марков добавил, что это стало бы сигналом о возможной договоренности с американской стороной по важному вопросу в рамках двусторонних отношений, что могло бы привести к реальной нормализации российско-американских связей.

Генконсул уточнил, что ограничения мешают ему принять участие в мероприятиях, посвященных 250-летию подписания Декларации независимости в Филадельфии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия и США должны в первую очередь решить вопросы работающих дипломатов в обеих странах. Он отмечал, что Москва обращает внимание на сигналы Вашингтона по поводу восстановления численности дипломатического персонала. Однако говорить об этом пока рано.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше