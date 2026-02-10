Ограничения для дипломатов России в США: Генконсул рассказал о последствиях отмены запретов

Отмена ограничений на передвижение российских дипломатов в США способствовала бы улучшению отношений между странами. Об этом заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
«Если ограничения на передвижение российских дипломатов по территории США будут отменены, это будет означать, что мы сумели договориться с американской стороной», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Марков добавил, что это стало бы сигналом о возможной договоренности с американской стороной по важному вопросу в рамках двусторонних отношений, что могло бы привести к реальной нормализации российско-американских связей.
Генконсул уточнил, что ограничения мешают ему принять участие в мероприятиях, посвященных 250-летию подписания Декларации независимости в Филадельфии.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия и США должны в первую очередь решить вопросы работающих дипломатов в обеих странах. Он отмечал, что Москва обращает внимание на сигналы Вашингтона по поводу восстановления численности дипломатического персонала. Однако говорить об этом пока рано.