Ограничения для дипломатов России в США: Генконсул рассказал о последствиях отмены запретов

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия и США должны в первую очередь решить вопросы работающих дипломатов в обеих странах. Он отмечал, что Москва обращает внимание на сигналы Вашингтона по поводу восстановления численности дипломатического персонала. Однако говорить об этом пока рано.