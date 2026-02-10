Заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости максимально нарастить военную помощь Украине вызвали резкую реакцию за пределами страны. С критикой позиции финского лидера выступил политический аналитик Алан Уотсон, написав об этом в социальной сети X.
Поводом для комментария стали слова Стубба о необходимости «вооружить Украину до зубов» якобы для сдерживания России. Уотсон в своей публикации подверг сомнению трезвость и адекватность подобных призывов, связав их с безусловной поддержкой киевских властей и личной симпатией финского президента к Владимиру Зеленскому.
На фоне этих заявлений Министерство обороны Финляндии ранее сообщило о решении направить Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 млн евро. Конкретный состав поставок, сроки и способы их доставки, как и в предыдущих случаях, раскрыты не были. По данным финского оборонного ведомства, общий объем переданной Киеву оборонной продукции уже достиг 3,2 млрд евро.
Москва неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле подчеркивали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не приближает переговоры, а, напротив, ведет к эскалации и усугублению ситуации.
Читайте также: Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов.