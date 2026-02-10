Аналитик высмеял призывы президента Финляндии «вооружить Украину до зубов»

На фоне этих заявлений Министерство обороны Финляндии ранее сообщило о решении направить Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 млн евро. Конкретный состав поставок, сроки и способы их доставки, как и в предыдущих случаях, раскрыты не были. По данным финского оборонного ведомства, общий объем переданной Киеву оборонной продукции уже достиг 3,2 млрд евро.