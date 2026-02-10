Стало известно о поражении ключевой энергоподстанции на западе Украины

Мартьянов отметил, что последствия затронули не только восточные и центральные регионы Украины, где энергоснабжение ранее уже было серьезно нарушено, но и запад страны. По его оценке, перебои с электричеством носят масштабный характер и вынудили украинскую сторону сократить выработку электроэнергии на атомных электростанциях.