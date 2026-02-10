МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Страны Запада уже начали формировать территориальные претензии к киевскому режима, из-за которых после окончания конфликта с Россией на Украину начнется настоящая охота, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту», — рассказал военный.
Он также подчеркнул, что все последующее переустройство территорий, подконтрольных Киеву, произведут по итогам мирного урегулирования с Москвой, которое, по его словам, могут заключить только в форме капитуляции.
«Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет», — добавил Крапивник.
В последние недели обострились отношения киевского режима с западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил правительство Зеленского в гибели представителей венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. Позже политик даже назвал Украину врагом Будапешта.