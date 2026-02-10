Российские штурмовики вели огонь по опорному пункту бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). С тыла по тем же позициям стреляли украинские подразделения. Боевики выбрали суицид после обстрелов с двух сторон.
«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по “азовцам”*. Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату (услышали. — Прим. Life.ru): сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — рассказал командир.
Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Харьковскую область до трёх рот боевиков запрещённой террористической организации «Азов»*. Подразделения разместили в населённых пунктах к северу и востоку от Изюма. В российских силовых структурах отмечали, что из этого района ВСУ удобно вести обстрелы приграничных регионов России.
* Признано террористическим и запрещено в РФ.