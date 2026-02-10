Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Харьковскую область до трёх рот боевиков запрещённой террористической организации «Азов»*. Подразделения разместили в населённых пунктах к северу и востоку от Изюма. В российских силовых структурах отмечали, что из этого района ВСУ удобно вести обстрелы приграничных регионов России.