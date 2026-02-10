В МИД РФ заявили об игнорировании Европой предложения о гарантиях безопасности

Европейские страны до сих пор не ответили на предложение Москвы подписать документ с гарантиями ненападения на Европу. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, российская сторона ранее выступила с инициативой юридически зафиксировать обязательства о ненападении, однако реакции со стороны европейских государств так и не последовало. Грушко отметил, что данный пункт отсутствует в текущей позиции Евросоюза.
На этом фоне, подчеркнул замглавы МИД, европейские страны продолжают настаивать на участии в переговорном процессе. При этом, по его оценке, игнорирование ключевых предложений Москвы исключает не только конструктивное, но и какое-либо значимое участие Европы в мирном урегулировании.
Грушко добавил, что подобная позиция ЕС ставит под сомнение возможность его полноценного вовлечения в переговоры и не способствует продвижению к политическому решению.
Читайте также: Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов.