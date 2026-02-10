«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобождённый “северянами” населённый пункт Поповка. Задача всё та же: воткнуть влаг и заснять всё это на видео», — рассказали силовики.
Ранее стало известно, что под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.
