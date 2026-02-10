Энергетический коллапс на Украине: в США оценили удар России по крупнейшей подстанции в Европе

«Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. Она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза», — сказал аналитик.