Энергетический коллапс на Украине: в США оценили удар России по крупнейшей подстанции в Европе

Российские войска нанесли мощный удар по крупнейшей в Европе подстанции, расположенной во Львовской области. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
«Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 кВт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины. Она отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза», — сказал аналитик.
Мартьянов пояснил, что после удара возникла неконтролируемая ситуация не только в Восточной и Центральной Украине, но и на Западе страны. Перебои в электроснабжении ожидаются катастрофическими.
Аналитик уточнил, что Украине пришлось снизить выработку на атомных электростанциях. Он добавил, что несмотря на это, украинские власти продолжат утверждать, что системы ПВО смогли перехватить все российские ракеты.
Ранее KP.RU писал, что российская армия наносит удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Атаки производятся в ответ на террористические действия киевского режима против мирного населения России.