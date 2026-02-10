БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском

БЕЛГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск «Запад» с позывным «Пол».
«Первое поражение агродрона, квадрокоптера с четырьмя лучами, вероятнее всего, это Nemesis (“Баба-Яга” — ред.), то есть управление у него осуществляется через Starlink, путем тарана дроном Autel… Второе видео — это поражение дроном-камикадзе гексакоптера Vampire с боеприпасом. И третье — это поражение сбросом боеприпаса также на гексакоптер Vampire», — рассказал «Пол».
Кадры воздушных баталий есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащего, борьба с тяжёлыми дронами является одной из приоритетных задач, поскольку это наносит урон снабжению и подрывной работе противника.