Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами

ВС России за 2026 год уничтожили около 1000 целей ударными дронами «Провод».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Около 1000 различных целей ВСУ успешно поражено новыми тяжелыми ударными FPV-дронами «Провод» на различных направлениях фронта в зоне СВО за 2026 год, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

«Мы можем смело говорить, что около 1000 пораженных целей на данный момент по данному устройству», — сказал РИА разработчик ударных и разведывательных дронов Иванов.

По словам инженера, новый ударный БПЛА способен уничтожать как крупную бронетехнику, так и опорные пункты противника.

«Пятью килограммами мы можем развалить опорник. Можно эффективно примениться по бронетехнике. Можно все что угодно… Огромное количество (по бронетехнике), сейчас много обратной связи именно с видео подобных применений», — подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА «Овод».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше