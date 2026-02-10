Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США восхитились ковром, постеленным у трапа для Вэнса в Армении

Во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению в аэропорту Еревана перед трапом его самолёта был расстелен традиционный армянский ковёр. Эта деталь церемонии встречи привлекла внимание журналиста британского издания The Guardian. В своём материале он обратился к читателям с восторженным призывом.

Источник: Life.ru

«Не могли бы вы обратить внимание на этот потрясающий ковёр, который расстелили для Джей Ди Вэнса в Армении? К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — написал журналист.

Сотрудники аэропорта расстелили ковёр с орнаментом у самолёта перед красной ковровой дорожкой.

Ранее правительства Армении и Соединённых Штатов заключили соглашение о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере. Документ был подписан по итогам встречи в Ереване премьер-министра Никола Пашиняна и вице-президента США Джей Ди Вэнса, находящегося в стране с визитом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше