В США восхитились ковром, постеленным у трапа для Вэнса в Армении

«Не могли бы вы обратить внимание на этот потрясающий ковёр, который расстелили для Джей Ди Вэнса в Армении? К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — написал журналист.
Сотрудники аэропорта расстелили ковёр с орнаментом у самолёта перед красной ковровой дорожкой.
Ранее правительства Армении и Соединённых Штатов заключили соглашение о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере. Документ был подписан по итогам встречи в Ереване премьер-министра Никола Пашиняна и вице-президента США Джей Ди Вэнса, находящегося в стране с визитом.
