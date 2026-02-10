Хегсет уточнил, что цель по финансированию обороны рассчитана на 2027 год и связана с приоритетами национальной безопасности. По его словам, администрация намерена уделять внимание не только объёму расходов, но и их эффективности.
«Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году», — сказал Хегсет.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен передал новый перечень требований по усилению обороноспособности Украины. Переговоры были сосредоточены на срочных мерах поддержки, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Зеленский также поднимал вопрос о поставках военной авиации и необходимости наращивания совместных оборонных усилий европейских стран. Кроме того, он информировал французскую сторону о масштабных веерных отключениях электроэнергии на значительной части территории Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.