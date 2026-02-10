Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет озвучил оборонные расходы Трампа на 2027 год

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что военный бюджет США в 2027 году достигнет 1,5 триллиона долларов. Заявление прозвучало на кораблестроительном заводе в штате Мэн в рамках тура по военным производствам.

Хегсет уточнил, что цель по финансированию обороны рассчитана на 2027 год и связана с приоритетами национальной безопасности. По его словам, администрация намерена уделять внимание не только объёму расходов, но и их эффективности.

«Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году», — сказал Хегсет.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен передал новый перечень требований по усилению обороноспособности Украины. Переговоры были сосредоточены на срочных мерах поддержки, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Зеленский также поднимал вопрос о поставках военной авиации и необходимости наращивания совместных оборонных усилий европейских стран. Кроме того, он информировал французскую сторону о масштабных веерных отключениях электроэнергии на значительной части территории Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше