Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский на встрече с министром обороны Франции Катрин Вотрен передал новый перечень требований по усилению обороноспособности Украины. Переговоры были сосредоточены на срочных мерах поддержки, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Зеленский также поднимал вопрос о поставках военной авиации и необходимости наращивания совместных оборонных усилий европейских стран. Кроме того, он информировал французскую сторону о масштабных веерных отключениях электроэнергии на значительной части территории Украины.