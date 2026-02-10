США требуют компенсации от Канады: Трамп хочет заблокировать открытие моста Горди Хоу

«Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные [Канадой] благодаря рынку США, будут астрономическими», — написал президент.