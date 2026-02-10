США требуют компенсации от Канады: Трамп хочет заблокировать открытие моста Горди Хоу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, если американцы не получат половину прав собственности на объект. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.
«Я не позволю открыть этот мост до тех пор, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные [Канадой] благодаря рынку США, будут астрономическими», — написал президент.
Трамп отметил, что Канаде принадлежат обе стороны моста — канадская и американская. По его мнению, администрация Барака Обамы ошибочно позволила Оттаве обойти закон «Покупай американское» и не использовать продукцию из США при строительстве.
Ранее Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%. США введут налог в случае заключения торговой сделки между Оттавой и Пекином. Глава Белого дома отметил, что если Канада считает свою страну перевалочным пунктом для китайских товаров, то это якобы может привести к полному экономическому влиянию Китая на страну.