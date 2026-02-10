Бывшего министра Франции охраняет полиция из-за угроз по делу Эпштейна

Неизвестно, будет ли подобная защита обеспечена их дочери, также упоминаемой в материалах по делу Эпштейна. Как уточняет телеканал, в 1977 году Ланг подписал петицию, оправдывавшую сексуальные контакты взрослых с детьми. В 2021 году он публично признал, что этот шаг был ошибочным, назвав его глупостью.
А ранее соратница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с предложением о сделке. Она дала понять, что «очистит его имя» в обмен на помилование. Республиканец допустил возможность помилования или смягчения наказания для Максвелл. А демократы в профильном комитете Конгресса расценили позицию осуждённой как попытку добиться освобождения в обмен на молчание.
