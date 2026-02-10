Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего министра Франции охраняет полиция из-за угроз по делу Эпштейна

Полиция приставила охрану к бывшему министру культуры Франции Жаку Лангу и его жене Моник из-за угроз в Сети. Сообщения касались связей семьи Ланга с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BFMTV.

Источник: Life.ru

Неизвестно, будет ли подобная защита обеспечена их дочери, также упоминаемой в материалах по делу Эпштейна. Как уточняет телеканал, в 1977 году Ланг подписал петицию, оправдывавшую сексуальные контакты взрослых с детьми. В 2021 году он публично признал, что этот шаг был ошибочным, назвав его глупостью.

А ранее соратница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с предложением о сделке. Она дала понять, что «очистит его имя» в обмен на помилование. Республиканец допустил возможность помилования или смягчения наказания для Максвелл. А демократы в профильном комитете Конгресса расценили позицию осуждённой как попытку добиться освобождения в обмен на молчание.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше