Постпред Небензя: РФ будет действовать ответственно после истечения срока ДСНВ

Между Россией и Соединенными Штатами перестал действовать Договор о стратегических наступательных вооружениях. Однако Москва продолжит действовать ответственно. Так прокомментировал ситуацию постпред РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с ТАСС.
Он также отметил, что Вашингтон по-прежнему не дал никакого точного ответа по ДСНВ. Постпред подчеркнул, что предложение президента РФ Владимира Путина осталось без «четко сформулированной реакции» из США.
«Теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно», — заверил Василий Небензя.
По словам российского постпреда при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, Москва будет выстраивать свою позицию по ДСНВ после анализа политики Соединенных Штатов.